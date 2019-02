Méfiez-vous du «kidnapping virtuel»

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande à la population de faire attention au «kidnapping virtuel», un stratagème d’extorsion qui n’a rien de nouveau, mais qui est de plus en plus fréquent au Canada.

La méthode «consiste à faire croire aux victimes qu’elles ou leurs proches sont en danger», indique le SPVM.

Apparu à Montréal dans les derniers mois, il vise les étudiants internationaux, tout particulièrement ceux d’origine chinoise dont la famille habite encore en Chine.

Appel automatisé en chinois

Il peut se dérouler en deux temps. Pour commencer, la cible reçoit un appel automatisé en chinois qui semble provenir du Consulat général de la République populaire de Chine.

On invite alors la victime potentielle à contacter un représentant officiel ou un policier en lien avec son implication supposée dans une enquête en Chine.

Cette dernière se fait convaincre de verser une importante somme d’argent dans le but de l’innocenter.

«Cette étape s’échelonne habituellement sur plusieurs jours pour entraîner la victime à effectuer de nombreux versements aux suspects», rapporte le corps policier.

Filmer son propre enlèvement

Deuxième étape: on demande à la victime de mettre en scène son propre enlèvement, l’invitant à filmer le tout.

Les malfaiteurs lui demandent de louer une chambre d’hôtel et de payer la facture avec de l’argent comptant, et de s’y rendre dans le plus grand secret, sans communiquer avec les forces de l’ordre ou sur les réseaux sociaux, «sous peine de représailles envers sa famille en Chine».

Les suspects transmettent ensuite la vidéo de l’enlèvement à la famille en Chine en indiquant que leur proche a été enlevé pour leur soutirer de l’argent.

Le SPVM rappelle que certains indices peuvent vous mettre la puce à l’oreille que vous êtes victime d'une tentative d'extorsion. Les voici:

- Votre interlocuteur vous garde en ligne pendant longtemps et ne veut pas que vous raccrochiez le téléphone;

- On vous demande de garder le silence sur cet appel;

- On vous demande de quitter sur-le-champ votre domicile, votre travail ou votre classe et on vous invite à préparer vos bagages sans vous expliquer quoi que ce soit, tout en exigeant que vous gardiez ça secret.

«Veuillez noter qu’un corps de police ne vous obligera jamais à entreprendre une action sans avertir un proche et sans prendre le temps d’obtenir des conseils juridiques», rappelle le SPVM.