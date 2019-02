Prise de contrôle de dix pharmacies par Familiprix et McKesson

Le Bureau de la concurrence a donné son feu vert lundi pour que Familiprix et McKesson détiennent des droits de location de propriété de dix pharmacies Brunet et Jean Coutu au Québec.

Ces transactions avaient été imposées en avril 2018 dans le cadre de l’acquisition du Groupe Jean Coutu par Metro, qui aurait pu nuire à la concurrence à certains endroits. L’achat du Groupe Jean Coutu «risquait vraisemblablement de mener à des prix sensiblement plus élevés ou à une diminution des services pour les consommateurs désirant se procurer des médicaments ou d’autres produits pharmaceutiques dans huit régions du Québec», selon le Bureau de la concurrence. Par conséquent, Metro avait accepté de vendre ses droits de propriété et de mettre un terme à ses ententes de franchisage et de distribution concernant dix pharmacies.

Ainsi, Familiprix détient maintenant les droits sur les pharmacies Brunet d’Amos (2), de Baie-Saint-Paul, de Carleton-sur-Mer et de Coaticook, tandis que McKesson a fait de même pour des pharmacies Brunet et Jean Coutu de Berthierville, de Disraeli, de La Baie (2) et de La Sarre.