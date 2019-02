Son chien presque emporté par les serres d'un oiseau de proie

La propriétaire d’un petit chien a eu une peur bleue quand un oiseau de proie s’en est pris à son petit chien d’à peine deux livres sur sa terrasse de Las Vegas, dans le Nevada.

La caméra de surveillance de la résidence a capté le moment où l’oiseau – possiblement un aigle – s’est jeté sur le petit Yorkshire Terrier, avant de tenter de l’emporter dans ses serres. On voit sa propriétaire, Cecilia Celis, accourir pour faire fuir l’oiseau.

«Nous étions à l’intérieur en train de préparer des tacos quand nous l’avons entendu pleurer. Nos deux chiens pleuraient et aboyaient, alors on pensait qu’ils ne faisaient que se battre. Une seconde plus tard, on a vu un gros oiseau avec les ailes déployées. J’ai couru et j’ai crié à l’oiseau de lâcher on chien», raconte l'adolescente de 15 ans.

Celis s’est ensuite emparé d’un coussin pour frapper la bête à plusieurs reprises. Ce n’est pourtant que lors du troisième coup que les serres s’ouvrent pour libérer «Lulu».

«Je voyais dans ses yeux qu’elle était terrifiée, j’avais un contact visuel avec elle durant toute l’attaque.»

Tout de suite après l’incident, «Lulu» a été transportée chez le vétérinaire où on a diagnostiqué que l’oiseau lui avait ouvert le cou. Heureusement, elle devrait s'en remettre sans séquelle.

La propriétaire des deux Yorkshire Terrier croit que l’oiseau est lui aussi l’animal domestique d’un individu puisqu’il avait des sangles déchirées aux pattes.

D’autres personnes dans le voisinage ont également témoigné avoir vu l’oiseau voler dans le secteur dernièrement.