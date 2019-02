La mise en place du système de «super infirmières» par le gouvernement Legault a causé toute une incompréhension entre nos analystes de «La Joute» ce lundi.

«On a déjà vu l’offensive du Collège des médecins sur toutes les tribunes nous disant que les "super infirmières" c’est très très bon pour le reste du Canada, mais pas pour nous (...) Je ne pense pas qu’ils vont laisser de marge de manœuvre à la ministre de la Santé», a fait savoir Caroline St-Hilaire.

«C’est le réflexe qu’on a développé au Québec de sortir la massue vers et être tout de suite cynique. Je pense l’intention est noble et louable, mais on ne peut pas mettre de côté que cela doit être bien fait et bien encadré», a répliqué Jonathan Trudeau.

Cette sortie n’a pas du tout plus à Caroline St-Hilaire qui Jonathan Trudeau d’«embarquer dans le jeu des médecins».

