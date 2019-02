Un ex-candidat controversé de la CAQ devient attaché politique

Coup de théâtre: le candidat de la Coalition avenir Québec dans Saint-Jean ayant été tassé lors des dernières élections pour avoir «manqué de transparence» envers le parti est maintenant... attaché politique de la députée d’Iberville Claire Samson!

C’est ce qu’a révélé, le 14 février dernier, le Canada Français, un journal hebdomadaire local de Saint-Jean-sur-Richelieu.

M. Laroche avait fait les manchettes puisque son bar, le O’Bock, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, avait commis plusieurs infractions et avait été sanctionné par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) ainsi que par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Selon les informations de notre Bureau d’enquête, le bar s’était fait prendre à accueillir régulièrement des personnes d’âges mineurs dans son établissement. Il ne s’était également pas «acquitté de ses obligations en matière d’équité salariale».

Ah oui, aussi, il avait fait la promotion du jeu «beer pong»... et il avait engagé un nain pour animer une soirée à la Saint-Jean-Baptiste, rebaptisé la «Nain-Jean-Baptiste» pour l’occasion.

«Le nain a été bien traité et il a été payé», avait déclaré un attaché de presse de la Coalition avenir Québec, lors des dernières élections, pour défendre le principal intéressé. «M. Laroche a été entièrement transparent. Ça ne le disqualifie pas pour occuper une fonction publique», avait-il également déclaré.

François Legault n’avait pas apprécié cette déclaration (ayant fait le tour du Web, disons-le). Il avait demandé le retrait de la candidature de M. Laroche en vue du 1er octobre dernier. La CAQ avait indiqué que celui-ci «n’avait pas été transparent» lors du processus de mise en candidature et l’avait accusé d’avoir caché «plusieurs informations».

C’est finalement Louis Lemieux qui a repris le flambeau et qui a remporté les élections dans le comté de Saint-Jean.

Par ailleurs, le bar de M. Laroche, toujours selon l'hebdo Canada Français, n'a pas réouvert depuis la campagne électorale et est toujours à vendre.