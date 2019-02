Un policier de New York aurait donné l'ordre de tuer 50 cent

50 Cent aurait été pris pour cible par l'inspecteur adjoint Emanuel Gonzalez, qui est accusé d'avoir demandé des policiers d'un commissariat de Brooklyn de tirer sur le rappeur à vue. Il fait actuellement l'objet d'une enquête interne, selon le Hollywood Reporter. «La situation est actuellement passée en revue», peut-on lire dans une déclaration du NYPD.

Emanuel Gonzalez, qui est policier à New York depuis près de 30 ans, restera pour l'instant en service dans le 72e district de Sunset Park, selon le Daily News. La star du rap ne savait pas qu'il avait été pris pour cible jusqu'à ce qu'il lise les gros titres dimanche matin, et il s'est précipité sur les réseaux sociaux pour réagir. «C'est comme ça que je me suis réveillé ce matin, a-t-il écrit. Ce gars, Emanuel Gonzales, est un policier véreux qui abuse de son pouvoir. Ce qui est triste, c'est que cet homme a toujours un badge et une arme à feu. Je prends cette menace très au sérieux et je consulte mon conseiller juridique pour évaluer mes options.»

Les rapports suggèrent que l'inspecteur adjoint a donné cet ordre à ses agents le 7 juin 2018, après avoir appris que 50 Cent devait assister à un match de boxe caritatif du département de police de New York dans le Bronx. Le chanteur d'In Da Club a également posté une photo du policier sur Instagram. «C'est Emanuel Gonzalez, commandant du 72e (district). Il croit qu'il a des problèmes avec moi, alors il m'envoie ses potes», a écrit le rappeur en légende.

La menace de mort serait intervenue peu après que le rappeur a accusé Emanuel Gonzalez d'avoir fait chanter le propriétaire du club de Sunset Park, Love and Lust. 50 Cent aurait légendé un post Instagram avec les mots «Get the strap», de l'argot signifiant «prends le flingue». La star a supprimé son post après que l'agent de police a affirmé «craindre pour sa sécurité».