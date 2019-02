59 millions $ de plus que prévu pour un centre de compostage

Face à l’augmentation considérable des coûts de la nouvelle usine montréalaise de compostage, soit 175 M$, l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal demandera à la Vérificatrice générale d’examiner l’affaire.

Il s’agit d’une hausse de plus de 50% par rapport à l’estimation initiale des coûts projetés pour la construction de l’usine dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Cette controverse survient la veille de l’approbation du contrat à SUEZ Canada Waste Services par les élus du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Selon les documents de la Ville, l’écart entre la soumission de l’entreprise et la dernière estimation est de 51 %, soit près de 59 millions $, s’expliquant entre autres par les dimensions de l’usine et l’équipement.

«Les choix du soumissionnaire pour satisfaire toutes les exigences du contrat engendrent donc une usine d'une superficie plus grande de 56 % à la superficie de référence utilisée par le [Service de la gestion et planification immobilière] pour établir l'estimation des coûts», précise-t-on.

L’écart ne serait donc que de 14 % en tenant compte de la superficie élargie proposée par Suez, et non celle estimée au départ par la Ville.

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on précise que les montants liés aux coûts avaient été évalués il y a plus d'une dizaine d'années. Les montants n’étaient donc plus adaptés à la situation actuelle. Le prix actuel reflète l'inflation, les prix du moment, la construction et la gestion pour 5 ans.

Valérie Plante a également reconnu que ce projet avait été long à aboutir. «On doit le faire, ça doit aller de l’avant, a-t-elle soutenu lors d’un point de presse. On a évalué avec le prix du marché et ce qui se passe ailleurs dans d’autres régions du Québec, où les prix liés à ce genre de projet ont également augmenté. À ce moment-ci, on avance.»

Les travaux doivent commencer en avril et s’étirer jusqu’en septembre 2021. Ce centre pourra traiter 50 000 tonnes par année.

«On pense que c’est justifié de demander à la vérificatrice générale de s’attaquer à ce dossier-là, de donner l’heure juste, a commenté de son côté le chef de l’opposition, Lionel Perez. C’est pas avec un dix minutes au conseil municipal sur un dossier de 175 millions de dollars qu’on va pouvoir donner tout le temps et l’attention qui sont nécessaires pour ce contrat-là, mais également tous les autres contrats.»

D’autres projets

Au total, quatre centres de compostage et de biométhanisation et un centre de prétraitement doivent être construits sur l’île.

Valérie Plante a indiqué que son administration souhaitait y aller une usine à la fois, avec «parcimonie et attention».

Le comité exécutif doit d’ailleurs mercredi voter en faveur d’une hausse de son règlement d’emprunt pour ces centres de traitement, qui doit passer de 295 millions $ à 330,8 millions $.

Sans le centre de compostage de Saint-Laurent, le coût total des quatre autres projets est estimé à 391,1 millions $, selon le dernier programme triennal d’immobilisations de la Ville.

Un autre gros contrat de près de 45 millions $ doit aussi être accordé mercredi à Allen Entrepreneur Général inc. pour des travaux de « modernisation et de réfection » à l’usine d’eau potable de Pierrefonds.

- Avec la collaboration de Sarah Daoust-Braun, Agence QMI