92 % des Québécois favorables au don d'organes, mais...

Bien que les Québécois se disent presque à l’unanimité en faveur du don d’organes, près du tiers de la population n’a pas parlé à son entourage de ses volontés.

Selon un sondage effectué en octobre dernier par la firme Léger pour le compte de Transplant Québec, 92 % des personnes sondées ont soutenu être favorables au don d’organes. Et parmi les répondants, 70 % d’entre eux accepteraient de faire don de leurs organes.

Alors que la signature de l’autocollant de consentement sur la carte d’assurance-maladie a été faite par 88 % des répondants, ce ne sont que 69 % des personnes sondées qui ont parlé du sujet avec leurs proches.

«Si vous n’avez pas fait connaître votre volonté, c’est votre famille qui devra prendre la décision. C’est souvent parce qu’elles ignorent votre volonté que, dans le doute, certaines familles s’opposent au don d’organes et de tissus», rappelle-t-on sur le site Signez Don du gouvernement du Québec.

Même s’ils savent qu’il y a pénurie d’organes au Québec (85 % des répondants), le sujet semble encore être tabou pour plusieurs.

11% des répondants ont confié ne pas savoir comment parler de ce sujet à leurs proches et 29 % ont refusé de dire pourquoi ils n’avaient pas parlé de leurs volontés à leur entourage.

«Le don d'organes sauve des vies et nous voulons que chaque citoyen puisse être encore plus touché par la cause et passe à l'action maintenant», a déclaré Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, dans un communiqué.

Le sondage a permis de révéler que les Québécois surestimaient le nombre de personnes pouvant devenir des donneurs potentiels lors de leur décès.

«Dans les faits, un peu plus d'une personne sur 100 (1,4 %) qui décèdent à l'hôpital est un donneur potentiel. Il s'agirait d'un maximum de 450 personnes par année au Québec qui peuvent devenir donneurs d'organes, lorsque toutes les conditions médicales et légales sont réunies, à chaque fois. C'est pourquoi il est si important que chaque citoyen fasse connaître ses volontés», explique-t-on dans le communiqué.

Le sondage a été réalisé sur le web auprès de 1515 Québécois par la firme de sondages Léger.