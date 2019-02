Des avertissements d’ondes de tempête plus précis

Plusieurs fois par année, lorsque le fleuve risque de se déchaîner, des avertissements d'ondes de tempête sont émis. Ils seront bientôt plus précis pour les riverains grâce à un nouveau modèle développé par un chercheur de l'Institut Maurice-Lamontagne à Mont-Joli.

Les avertissements d'ondes de tempête ont fait leur apparition dans les prévisions météorologiques depuis quelques années. Quand le fleuve s'agite en raison des vents et que les niveaux d'eau sont élevés, des avis du genre sont émis pour sensibiliser les riverains et les municipalités aux risques auxquels ils sont exposés.

Qu'il y ait uniquement un risque de débordement mineur ou encore une situation qui pourrait nécessiter des évacuations, l'alerte est la même. Les choses vont changer au cours des prochains mois.

«On veut simplement faire en plus de la prévision d'ondes de tempête donner l'incidence de la gravité», explique Denis Lefaivre, chercheur à l'Institut Maurice-Lamontagne.

Il y aura trois niveaux d'avertissement d'ondes de tempête. Le premier implique des déferlements de vagues ou des débordements sans conséquence pour le territoire. Un avertissement de niveau deux indique que les structures pourraient être attaquées. Le niveau trois implique des évacuations.

«C'est une onde de tempête, déferlement de vagues, c'est grave? Est-ce qu'il faut que j'évacue? Ça, c'est la première question qui arrive tout le temps et ensuite est-ce qu'on peut avoir des impacts sur les infrastructures? C'est pour répondre vraiment aux commentaires qu'on a eu du public», ajoute M. Lefaivre.

Le défi est de taille pour les scientifiques qui émettent ces avis. Une foule d'éléments viennent amplifier ou encore amoindrir le risque, que ce soit le niveau d'eau, la pression atmosphérique, les vents et la présence de glace.

«Quand il y a un couvert de glace qui se morcelle, les glaces peuvent impacter et atteindre des demeures, mais s’il n'y a pas de glace du tout c'est encore plus dommageable parce que la vague se forme beaucoup plus facilement», précise le chercheur.