Dessau a remis un chèque de 1,9 million $ au fédéral

Elle reconnait par contre avoir floué les contribuables québécois en participant au truquage d’appels d’offres publics à Gatineau, Longueuil, Montréal et Laval entre 2003 et 2011.

«Les partis se sont entendus sur le chiffre de 1,9 million $, et le ministère public soumet que c’est une pénalité sérieuse pour [Dessau]. C’est plus qu’une tape sur les doigts pour Dessau, c’est un montant significatif», a plaidé Me Rodi El Salibi, procureur fédéral représentant le Bureau de la Concurrence du Canada, devant la Cour supérieure mardi.