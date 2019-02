EN VIDÉO | Seriez-vous capable d’aider quelqu’un qui s’étouffe?

Sauver quelqu’un qui s’étouffe est une question de seconde. Mais encore faut-il savoir quoi faire.

Voyez ci-dessus la démonstration complète

Une famille de Saguenay a exprimé lundi sa reconnaissance envers une enseignante qui a sauvé son fils d’une mort certaine, alors que ce dernier s’étouffait avec un suçon qui s’était décroché de son bâton.

Mardi matin, Lucie Normandeau, de l’entreprise de formation en premiers soirs Educasoins, était de passage dans le studio du «Québec matin», pour expliquer la marche à suivre si quelqu’un s’étouffe devant nous.

Voici donc, en résumé, quoi faire en cas d’étouffement :

-Tant que la personne tousse, on l’encourage à tousser; c’est un bon signe, l’air passe.

-Si la personne porte les mains à son cou, c’est habituellement signe que ses voies respiratoires sont bloquées.

-Le secouriste se présente et indique ce qu’il va faire. On fait pencher la victime vers l’avant, on donne cinq bonnes tapes au niveau des omoplates; si la personne crache ce qui bloquait, le danger est écart.

-Sinon, on tente la méthode de Heimlich : on met nos bras au-dessus de la taille, on ferme le poing, , le place au-dessus du nombril, et on l’enveloppe avec l’autre main. On pousse alors vers l’intérieur, puis vers le haut, dans un mouvement imitant la lettre J.

-Si la victime est enceinte ou trop grande pour nous, on va au niveau du thorax et fait des compressions, par coup de cinq.

-Si les manœuvres de Heimlich ou les compressions ne fonctionnent pas , on alterne avec cinq tapes dans le dos.

-Pour un bébé: on se place à genou au sol et on couche le bébé sur le ventre à cheval, sur un de nos bras, la tête plus basse que les fesses. On donne cinq bonnes tapes entre les omoplates. Ensuite, on le met sur le dos, tête vers le bas, on trouve la ligne mammaire, on fait cinq compressions avec la main, et on revient à la position initiale.

Rappelons que ces conseils ne peuvent remplacer une formation adéquate. Il en existe certaines qui prennent aussi peu que 30 minutes et qui donnent les bases en secourisme.