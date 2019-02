Importantes précipitations: facture salée pour les concessionnaires automobiles

Si vous trouvez difficile de déneiger votre voiture et l’entrée asphaltée de votre résidence après une tempête, imaginez si vous aviez des dizaines, voire des centaines de véhicules à dégager de toute cette neige!

C’est le cas des concessionnaires automobiles qui doivent sortir le chéquier, cette année, en raison de l’hiver rude qui s’abat sur plusieurs régions de la province.

Le concessionnaire HGrégoire de Saint-Eustache, par exemple, prévoit normalement un budget de 100 000$ pour déneiger son stationnement et ses véhicules, mais qui s’attend plutôt à payer de 120 000$ à 130 000$ cet hiver.

«On y goûte cette année! Ce sont des coûts très importants pour nous et ça demande une logistique importante», a expliqué à TVA Nouvelles le vice-président au développement réseau concessionnaire de HGrégoire, Claude Bergeron.

Même son de cloche chez Nissan Saint-Eustache, un concessionnaire de taille plus standard, pour qui chaque tempête coûte entre 4000$ et 5000$ et où on a déjà consacré 40 000$ au déneigement cette année.

«Il y a des équipes dédiées au déneigement, carrément! Pour Nissan St-Eustache, ce sont des montants astronomiques», confirme son directeur général, Francis Marlot.