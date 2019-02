Inovia Capital lance deux fonds de capital de risque avec 600 millions $ US

La firme québécoise de capital de risque Inovia Capital a lancé deux fonds, mardi, valant un total de 600 millions $ US grâce à des investissements de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’Investissement Québec, du Fonds de solidarité FTQ et d'investisseurs institutionnels et privés.

Un fonds misant sur les entreprises technologiques en croissance de 400 millions $ US et un autre centré sur les entreprises en phase de démarrage de 200 millions $ US ont été annoncés.

Inovia compte miser ses deux principaux marchés : le Canada et Silicon Valley. Elle a également ouvert un bureau à Londres pour mieux se positionner en Europe.

«Inovia a comme priorité d'appuyer les entrepreneurs. Nous investissons dans des relations à long terme, car nous savons d'expérience ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise devienne une championne mondiale», a affirmé Patrick Pichette, associé directeur d'Inovia Capital, par communiqué.

La Caisse et Investissement Québec se lancent

La Caisse a décidé de placer 95 millions $ US dans ces deux nouveaux fonds de capital de risque. Elle a précisé qu’elle a un «long historique» d’investissement avec Inovia Capital.

«Cette transaction s’inscrit dans notre volonté de poursuivre notre engagement auprès de gestionnaires de capital de risque de premier plan au Québec et ainsi assurer le développement d’entreprises technologiques fortes, a déclaré Charles Émond, premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale à la Caisse, par communiqué. Fidèle à notre stratégie qui vise à appuyer les sociétés les plus performantes et prometteuses de nos fonds en portefeuille, la création de ces deux nouveaux fonds d’Inovia représente une source intéressante d’occasion de co-investissement pour la Caisse à l’avenir.»

De son côté, Investissement Québec misera 51 millions $ dans ces deux fonds d’Inovia, dont 35,8 millions $ pour celui aidant les entreprises en croissance.

«Grâce à ce nouveau fonds, ce sont plus d'une quinzaine de projets de commercialisation et de croissance d'entreprises novatrices, qui pourront bénéficier, au cours des prochaines années, du soutien et de l'accompagnement d'investisseurs et d'entrepreneurs actifs. Nous sommes fiers de participer à la capitalisation de cet important levier de croissance économique, lequel favorisera l'essor de leaders mondiaux du secteur des technologies établis au Québec», a mentionné Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

Le gouvernement du Québec a aussi bien accueilli la création de ce fonds.

«Je me réjouis de la mise en place de ce fonds, qui représente un excellent exemple de maillage réussi entre le gouvernement du Québec, via sa société d'État Investissement Québec, et le secteur privé. En effet, c'est en collaborant que les investisseurs d'expérience contribueront à la vitalité économique de l'ensemble du Québec tout en créant de nombreux emplois de qualité dans des secteurs clés comme celui des TIC [technologie de l’information et de la communication]», a indiqué le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon.

Par ailleurs, le Fonds de solidarité FTQ a investi 40 millions $ US dans ce fonds.