Nos analystes de «La Joute» n’ont pas semblé penser que c’était une bonne idée du gouvernement Trudeau d’avoir permis à Jody Wilson-Raybould d’être présente au caucus ce mardi.

«La réunion du conseil des ministres ce n’est pas une réunion de pétanque du coin ou des chevaliers de Colomb. Ceux qui sont là ont un droit qui leur a été donné. Tu ne peux pas le retirer et le redonner comme ça. C’est comme s’ils changeaient de stratégie tous les jours», a lancé Stéphane Bédard.

«La faire entendre par le cabinet c’est ridicule! Elle a décidé de jouer sur le terrain politique et, au-delà de sa version des faits, d’affronter le premier ministre et d’attaquer sa crédibilité. C’est ça qu’elle fait.»

La gestion de la crise actuelle a aussi été vivement critiquée.

«Il y a quelqu’un qui conseille mal. Il y a quelqu’un qui est mal conseillé. Ça ne tient pas. De jour en jour on se demande quand est-ce que ça va finir. Je ne sais pas qui gère cette crise-là, mais moi je ne l’embaucherai jamais», a dit Caroline St-Hilaire.

«On dirait qu’ils font exprès. Au lieu de diminuer l’impact de la crise, à chaque fois qu’ils parlent, ils en rajoutent et ils creusent leur trou. On va d’erreur en erreur. Dans quel but? J’ai hâte de voir», a ajouté Stéphane Bédard.