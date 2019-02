Lady Gaga et son fiancé Christian Carino se sont séparés, des internautes accusent Bradley Cooper

C'est officiellement fini entre Lady Gaga et son fiancé Christian Carino, selon le magazine People, et les internautes ont plusieurs théories concernant cette rupture.

La rumeur d’une possible séparation circulait après que Lady Gaga ait été vue sans bague de fiançailles, lors de la cérémonie des Grammys. Lors de la Saint-Valentin, Lady Gaga a choisi de partager une photo de son nouveau tatouage, une rose, en hommage à A Star is Born et... Bradley Cooper. Tiens, tiens.

Quelques jours plus tard, la nouvelle est officialisée : Lady Gaga et son ex-fiancé Christian Carino ont pris des chemins différents.

Plusieurs personnes n’ont pas pu s’empêcher de pointer du doigt la relation fusionnelle entre Lady Gaga et Bradley Cooper, mise en évidence dans plusieurs scènes du film dans lequel ils tiennent tous les deux la vedette, mais aussi dans la vraie vie.

AFP

AFP

«On l'a tous vu venir avec la façon dont elle se comportait avec Bradley Cooper...»

«C'est parce que son vrai amour, c'est Bradley Cooper.»

«Bradley Cooper attend.»

«Ce n'est pas la deuxième fois que Lady Gaga annule ses fiançailles? C'est parce qu'elle se garde pour Jackson Maine.»

Capture d'écran

Capture d'écran

On ne sait pas si cette théorie tient la route, mais plusieurs personnes souhaiteraient clairement que les deux acteurs de A Star Is Born deviennent un couple dans la vraie vie!