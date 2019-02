Le festival ÎleSoniq dévoile sa programmation

Les festivaliers amateurs de techno se retrouveront au parc Jean-Drapeau les 9 et 10 août pour y entendre, entre autres, Marshmello et Above & Beyond, à l’occasion du festival ÎleSoniq .

En plus des artistes internationaux comme Kaskade (États-Unis) et Alesso (Suède), la programmation de cette 6e édition fait également de la place aux Montréalais Adventure Club.

L’éventail électronique de l’ÎleSoniq est encore assez large cette année avec des prestations allant de la techno/house au dubstep métal.

Parmi les autres artistes présents, on retrouve entre autres Nicole Moudaber, Lane 8, Yotto, Claptone, Mastadon, Peekaboo, Midnight T, G Jones, Snails.