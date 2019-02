Marie-Mai lance un message aux critiques et remercie ses fans

Marie-Mai fait actuellement beaucoup parler d’elle puisqu’elle vient tout juste de lancer sa tournée avec un grand spectacle sur la scène du Centre Bell.

• À lire aussi: Retrouvailles au Centre Bell pour Marie-Mai

• À lire aussi: «Le voici, le voilà»: Marie-Mai dévoile un nouveau vidéoclip

• À lire aussi: Deux soirs à la Place Bell pour Marie-Mai

La chanteuse a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques concernant ses prestations, qui pour certains, étaient trop centrées sur la vedette.

Martin Chevalier / JdeM

Sans mentionner directement les critiques de spectacle moins élogieuses, Marie-Mai a partagé un long message mentionnant les efforts qu’elle a fournis pour offrir une prestation de qualité à ses fans.

«Beaucoup me comparent à Taylor Swift, à Ariana Grande et à Madonna... Même si la comparaison est flatteuse, c’est important de souligner que je ne suis pas (encore) une vedette internationale. Je suis une fille d’ici. Je travaille avec une parcelle des ressources que peuvent avoir ces légendes musicales ci-haut. Une parcelle des répétitions, des budgets. Si on arrive à vous faire rêver, c’est avec beaucoup de sacrifices, de talent, d’heures d’insomnie, de larmes, d’amour et d’acharnement qu’on y arrive. Un show de chansons originales MADE IN QUEBEC comme il n’en existe pas d’autres. À tous les jours on entend à quel point ça va mal dans le monde. On le voit, on l’entend, partout.», indique Marie-Mai sur Facebook.

Martin Chevalier / JdeM

Marie-Mai lance aussi une petite pointe aux critiques qui ont été faites à son sujet.

«On vit dans une époque ou décortiquer quelqu’un de la tête au pied, remettre en question ses valeurs, son talent, ses choix, c’est du ''everyday small talk''. Avec le temps on s’habitue même à se faire piler sur le cœur à coup de fausses impressions et mauvaise foi. On passe tous par là, peu importe qui on est...»

Martin Chevalier / JdeM

Sous la publication, de nombreuses personnes encouragent la chanteuse et lui ont laissé des messages d’amour et d’encouragement.

Comme toujours, Marie-Mai suscite les réactions!