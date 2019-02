Meghan Markle à New York pour son «shower» de bébé!

C’est en toute discrétion que Meghan Markle a fait une pause de ses obligations royales pour fêter l’arrivée prochaine de son premier enfant.

La duchesse de Sussex s’est en effet envolée pour New York, à en croire Harper’s Bazaar, pour y célébrer entre amies son «shower» de bébé.

Au programme, à en croire la publication, cinq jours de fête avec 15 de ses amies. Un séjour organisé par sa bonne copine Jessica Mulroney qui est arrivée dans la Grosse Pomme la semaine dernière depuis Toronto.

Une autre des amies de la femme du prince Harry, Abigail Spencer, a annoncé sur sa Story Instagram qu’elle s’apprêtait à voyager la semaine dernière, laissant supposer qu'elle se rendait à New York.

L’ancienne star de la série «Suits» est arrivée dans la Grosse Pomme vendredi. C’est la première fois qu’elle retourne sur le territoire américain depuis son mariage avec le prince Harry en mai dernier.

Elle a été vue faisant du magasinage entre amies, se relaxer et profiter de son hôtel cinq étoiles. Samedi, c’est chez Ladurée que la duchesse s’est rendue avec son amie Jessica Mulroney.

«Ce voyage est une chance adorable de voir ses amies et passer du temps dans une ville qu’elle adore. Ce sera la dernière fois que beaucoup d’entre elles verront Meg avant la naissance de son enfant, donc c’est agréable de partager ces moments précieux. Ce fut une visite de détente. Rien ne remplace du temps face à face avec vos amis. Meg va rentrer chez elle revigorée et relaxée – et avec beaucoup de vêtements pour bébé», a confié une source.

Meghan Markle va reprendre très vite ses obligations royales. Elle est attendue cette semaine au Maroc avec le prince Harry. Il devrait s’agir la dernière visite royale de la duchesse de Sussex avant la naissance de son enfant.