Un Canadien condamné à 5 ans de prison pour trafic de cannabis en France

Un Canadien a été condamné à cinq ans de prison après avoir été arrêté en France à la frontière espagnole avec 242 kg de résine de cannabis dans son véhicule, a-t-on appris mardi auprès des autorités judiciaires locales.

L'homme de 54 ans, originaire de l'Ontario, a été arrêté à la sortie du tunnel de Bielsa (sud-ouest de la France), à la frontière espagnole.

Le Canadien a également été condamné à une amende douanière de 480 000 euros (719 000$).

Jamais condamné en France, il a indiqué aux enquêteurs avoir déjà écopé au Maroc d'une peine de 4 ans de prison pour trafic de 88 kg de cannabis.

«Il a un profil atypique et le circuit est étonnant, ce n'est pas fréquent de passer par le tunnel de Bielsa», a relevé une source au parquet de la ville de Tarbes (sud-ouest).

Selon la direction régionale des douanes de Toulouse (sud-ouest), le Canadien circulait seul à bord d'un «véhicule de tourisme immatriculé en Grande-Bretagne, s'avérant revenir d'Espagne et se dirigeant très probablement vers le Royaume Uni».

Lors du contrôle du 12 février, les douaniers avaient découvert «dans des caches naturelles 242 kg de résine de cannabis dans des sacs thermosoudés». «L'intéressé, de nationalité canadienne, déclare être chef d'entreprise au Québec», selon le communiqué des douanes.

Mi-décembre, près d'une demi-tonne de cannabis avait été saisie en trois jours dans le sud-ouest de la France et cinq personnes interpellées, dont un Allemand et un Polonais. La plus grosse opération avait eu lieu le 13 décembre avec la «saisie de 361 kg de résine de cannabis» à bord d'un convoi de trois véhicules «en provenance d'Espagne», selon les douanes.