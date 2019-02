50 Cent a peur pour sa vie

50 Cent craint pour sa sécurité, après avoir été informé qu'un officier de la police de New York aurait donné l'ordre à ses hommes de l'abattre.

Le rappeur a expliqué sur Instagram qu'il avait peur que sa vie soit en danger, et qu’il avait du mal à trouver le sommeil depuis les révélations faites sur les propos de l'inspecteur Emanuel Gonzalez, qui ont fuité dimanche.

Le musicien ne décolère pas de ne pas avoir été prévenu plus tôt. «J'ai peur pour ma vie, je n'ai pas réussi à dormir depuis que j'ai entendu ça. La police ne m'a jamais prévenu de la menace. Je ferme toutes mes affaires à New York, et je vais peut-être faire un procès à la ville», a-t-il expliqué.

Emanuel Gonzales est accusé d'avoir donné l'ordre à des officiers d'un commissariat de Brooklyn, l'été dernier, de tirer à vue sur le rappeur. Il fait maintenant l'objet d'une enquête interne, selon de nombreuses publications. Ce dernier est en poste depuis 30 ans. «C'est comme ça que je me suis réveillé ce matin, a écrit 50 Cent sur Instagram. Cet homme, Emanuel Gonzales, est un policier ripou qui abuse de son pouvoir. Et le plus triste est qu'il a encore son badge et son arme. Je prends cette menace très au sérieux, et je vois ça avec mon équipe légale concernant la marche à suivre.»

Les commentaires auraient été faits le 7 juin 2018, après qu'Emanuel Gonzales a appris que 50 Cent devait apparaître à un match de boxe caritatif organisé par la police de New York. Le différend entre les deux hommes daterait du moment où le rappeur aurait accusé Emanuel Gonzalez de faire chanter le propriétaire du club Love and Lust, à Sunset Park.