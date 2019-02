À VOIR | Saint-Eustache a maintenant une usine de cannabis

Une usine de production de cannabis a ouvert ses portes ce mercredi à Saint-Eustache, dans les Laurentides; quand elle aura atteint sa vitesse de croisière, 140 personnes y travailleront.

Voyez ci-dessus la visite de notre journaliste Marie-Anne Lapierre dans l'usine de Verdélite

TVA Nouvelles a pu visiter mercredi matin les installations de Verdélite, une filiale de la compagnie britanno-colombienne Emerald Health Therapeutics, un investissement de 100 millions de dollars.

Pour le moment, on y retrouve environ 350 plants destinés à une utilisation médicale et récréative, dans quatre salles de culture.

Une phase d’agrandissement devrait se conclure en avril; Verdélite aura à ce moment 23 salles de culture, ainsi que 12 salles d’emballage et de transformation, un laboratoire d’analyse et d’extraction. On y produira annuellement plus de 50 000 kg de cannabis.

En mai 2018, l’entreprise Emerald a acquis la québécoise Verdélite. Le président de la filiale de Saint-Eustache, Thierry Schmidt, parle d’un achat «très stratégique», pour subvenir aux besoins du marché du Québec et y développer des souches de cannabis et des produits qui plaisent aux consommateurs d’ici.