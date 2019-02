ADISQ: création du Félix de l'Artiste autochtone de l'année

Cet automne, la musique autochtone du Québec résonnera plus fort grâce à l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), qui décernera le nouveau Félix de l'Artiste autochtone de l'année.

Comme plusieurs autres trophées, le prix sera attribué lors des Galas de l'ADISQ qui auront lieu en octobre, a-t-on appris par communiqué aujourd'hui. Il sera décerné par un jury spécial à un membre des Premières Nations du Québec ou un membre de la nation inuit du Québec, peu importe qu'il chante en français, en anglais ou en langues autochtones.

«Les artistes autochtones qui œuvrent en musique ont toujours eu leur place au sein des diverses catégories que l'ADISQ représente, mais en créant ce nouveau Félix, nous espérons promouvoir davantage leur travail et avoir encore plus d'impact sur leur rayonnement», a expliqué Philippe Archambault, président de l'ADISQ.

«Dans la démarche de réconciliation et du vivre-ensemble, notre musique et nos artistes qui en font leur vie jouent aussi un rôle inestimable», a laissé savoir Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador.

Il est déjà possible de proposer des noms concernant cette catégorie. Il faudra toutefois attendre jusqu'au 13 mars afin de déposer des candidatures pour les autres honneurs offerts par l'ADISQ.

Animée l'an dernier par l'indétrônable Louis-José Houde, la 40e et plus récente édition du Gala de l'ADISQ a permis à Hubert Lenoir de décrocher trois Félix. Les trophées des interprètes de l'année ont abouti entre les mains de Klô Pelgag et Patrice Michaud.