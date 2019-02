Cannabis: «Sur le 21 ans, on est inflexible» – François Legault

Le gouvernement Legault ne reculera pas sur son intention dehausser à 21 ans l'âge légal pour acheter du cannabis.

«Sur le 21 ans, on est inflexible parce que c’est prouvé que c’est dangereux pour les enfants qui sont encore en développement de consommer du cannabis. Donc moi je veux envoyer un signal clair, les enfants, les jeunes de moins même de 25 ans, ne devraient pas consommer de cannabis», a lancé mercredi le premier ministre François Legault, avant de se rendre à la période de questions à l’Assemblée nationale.

La Ville de Montréal a demandé d’être exemptée de l’interdiction de consommer du pot en public, ne voulant pas se soumettre à cette disposition du projet de loi resserrant l'encadrement du cannabis. La Ville de Gatineau a aussi demandé un droit de retrait en ce sens.

S’il dit avoir entendu le message de la mairesse Valérie Plante, le premier ministre sera dur à convaincre.

«Quand on parle de la santé de nos enfants, je ne pense pas qu’on puisse avoir 1100 approches, a plaidé M. Legault. Pour ce qui est des lieux publics, bien on va finir d’écouter les gens en commission, on veut bien encadrer, et moi mon objectif est clair, je ne veux pas qu’il y ait des enfants dans des lieux publics qui soient exposés à de la fumée de cannabis».

Est-ce que la consommation de marijuana sous forme comestible pourrait être permise dans les lieux publics ? «Ce sont peut-être des choses qu’il faut effectivement regarder. S’il n’y a pas de fumée qui va aller vers les enfants, est-ce qu’il peut y avoir des accommodements à faire, c’est ça qu’il faut voir», a-t-il répondu.