Elle accuse Justin Trudeau de l'avoir «traitée comme de la merde»

Diane Blain affirme avoir été «humiliée» par Justin Trudeau qui l’a accusée de racisme et d’intolérance lors d’un rassemblement l’été dernier.

En entrevue à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord avec Sophie Durocher, la femme de 74 ans, qui poursuit le premier ministre, a soutenu avoir été «traitée comme de la merde». Elle lui réclame des excuses publiques.

«J’ai été humiliée. J’ai été traitée comme de la merde. Les partisans libéraux se tournaient vers moi à chaque fois que M. Trudeau me pointait et qu’il criait “madame”. Ils se tournaient vers moi et me huaient, s’est-elle remémorée en direct sur QUB radio. J’ai encore tout ça dans la tête.»

«Il a crié après moi comme un vrai fou, a-t-elle déploré. Je ne suis pas capable d’accepter ça.»

En août dernier, Mme Blain a apostrophé M. Trudeau sur la question des migrants. «Quand allez-vous nous remettre les 146 millions $ qu’on a payés pour vos immigrants illégaux?», avait-elle lancé. Elle faisait référence au montant que Québec réclamait à Ottawa à la suite de l’arrivée massive de demandeurs d’asile à la frontière.

«Madame, votre racisme n'a pas sa place ici», lui avait alors répondu M. Trudeau, sous un tonnerre d’applaudissements. Selon Mme Blain, le premier ministre a fait preuve d’«agressivité» et de «haine» à son endroit.

Par ailleurs, Mme Blain s’est défendue d’être intolérante et raciste. Selon elle, c’est plutôt M. Trudeau qui a fait preuve d’intolérance en ne lui permettant pas de le questionner.