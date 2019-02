Le changement de ton de Justin Trudeau envers l’ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, n’est pas innocent selon nos analystes à «La Joute».

«Là on est en train de placer les petits cailloux pour mener à ce que tout le monde se prenne par la main. On s’embrasse, on s’aime. Il manque juste une chanson de Passe-Partout et qu’ils se tiennent par la main»

«Que le premier ministre s’excuse, c’est en soi une bonne chose. Mais c’est le même premier ministre qui, il n’y a pas si longtemps, mettait sur le dos de Mme Wilson-Raybould la faute de tout ça (...) C’est lui qui avait mis un nuage au-dessus de sa tête», a dit Régine Laurent.

«Là on est en train de placer les petits cailloux pour mener à ce que tout le monde se prenne par la main. On s’embrasse, on s’aime. Il manque juste une chanson de Passe-Partout et qu’ils se tiennent par la main.»

«Ils ont chanté "Kumbaya" ensemble, ça va mieux! Ce ton qui change, cet effort de rapprochement, ça alimente la perception de l’opposition et du public qu’on est en train d’organiser les affaires pour mettre ça sous le tapis», a ajouté Emmanuelle Latraverse.

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.