La Caisse de dépôt investit environ 530 M$ dans Allied Universal

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé, tard mercredi soir, un investissement de 400 millions $ US (environ 530 millions $ CAN) dans Allied Universal, une entreprise spécialisée en sécurité basée en Pennsylvanie dont elle devient le principal actionnaire.

Cet investissement de la CDPQ est réalisé aux côtés de la direction de l'entreprise et de ses partenaires financiers Warburg Pincus et Wendel, deux fonds d'investissement.

Selon ce qu'a expliqué le fonds Wendel par communiqué, la CDPQ a acquis 40 % des parts des différents partenaires qui avaient investi dans Allied Universal, à une valeur d'entreprise de 7 milliards $ US. Le fonds ne détiendra donc plus qu'une participation d'environ 18 % dans l'entreprise de sécurité.

De son côté, la CDPQ devient, en vertu de cette entente, l'actionnaire détenant le pourcentage le plus élevé du capital d'Allied Universal. La transaction a été réalisée à la condition que la CDPQ investisse 400 millions $ US en capital primaire pour soutenir la stratégie de croissance de l'entreprise.

«Je suis très fier qu'un investisseur institutionnel de premier plan comme la Caisse s'engage aux côtés d'Allied Universal et appuie notre vision de réussite. [...] Nous sommes enthousiastes face aux perspectives d'avenir d'Allied Universal et à nos projets de croissance organique et par acquisitions dans les secteurs des gardes de sécurité et de la technologie. Nous anticipons l'accomplissement de grandes choses avec la Caisse comme partenaire de long terme», a commenté le chef de la direction d'Allied Universal, Steve Jones, par communiqué.

De son côté, Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés, à la Caisse, a noté qu'il s'agit de «l'une des plus importantes transactions privées dans le secteur des services d'affaires [de la CDPQ]».

Allied Universal génère des revenus d'environ 7 milliards $ et compte plus de 210 000 employés répartis un pays partout en Amérique du Nord. Il s'agit d'un important fournisseur de solutions de sécurité, ce qui inclut des gardes de sécurité et du matériel de surveillance.