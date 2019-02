La retraite pour Georges St-Pierre

Georges St-Pierre annoncera sa retraite des arts martiaux mixtes, jeudi matin, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par l’Ultimate Fightning Championship (UFC) dans un restaurant du Centre Bell.

C'est ce que la journaliste de la chaîne TVA Sports Nancy Audet a rapporté mercredi, peu après la réception de la convocation envoyée aux médias par l’UFC.

«Le combattant voulait absolument affronter Khabib Nurmagomedov dans le cadre d'un super combat, mais l’UFC a refusé. Il tire donc sa révérence», a-t-elle rapporté par le biais de son compte Twitter.

Toutefois, Nurmagomedov a lancé un défi au Québécois par le biais d’Instagram, l’invitant à l’affronter à un poids de 155 ou de 160 lb. Il a aussi mentionné les villes de Montréal, New York, Moscou et Abou Dabi comme lieu du possible duel.

«Faisons-le en novembre. Après cela, tu pourras te retirer. J’ai grandi en regardant tes combats et je n’ai rien d’autre que du respect pour toi. [...] Ce serait un honneur pour moi de partager l’octogone avec toi, l’un des plus grands combattants de l’histoire», a-t-il écrit.

Problèmes de santé

St-Pierre a livré son dernier combat au sein de la fédération en novembre 2017, quand il a défait Michael Bisping pour mettre la main sur le titre des poids moyens. Des problèmes de santé - particulièrement une colite intestinale - l’ont cependant contraint à renoncer à sa ceinture ultérieurement.

En octobre dernier, GSP avait mentionné au réseau ESPN qu’il n’était pas certain de remonter dans l’octogone un jour.

«Je ne garantis pas que je serai de retour. Plus le temps passe, plus je suis convaincu que je ne me battrai plus. Ce sport implique beaucoup d'émotions, et je ne suis pas certain que j'ai vraiment envie de faire partie de tout ce drame», avait-il dit.