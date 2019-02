Les «croque-glaces», un achat critiqué

L’administration Plante en a-t-elle vraiment pour son argent avec ses «croque-glaces» censés rendre les trottoirs et rues plus sécuritaires et dont le coût à l’unité varie entre 18 000 $ et 35 000 $ ?

Pour la première fois depuis l’acquisition de ces appareils, une dizaine au total, le Syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal est venu dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas.

«En fait, les "croque-glaces" pour nous, c’est une belle bébelle de relation publique, a dit Hans Marotte, conseiller principal du Syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal. Ils ont été achetés à la hâte. Ils fonctionnent bien si nous avons les conditions idéales. Or, les conditions idéales n’existent pas. Il faut que la glace soit d’une certaine épaisseur. Sinon, ça abîme les trottoirs. Il faut que la glace soit égale. Par exemple, dans un aéroport, où il y a un stationnement, ça fonctionne très bien. Mais dans les conditions actuelles, ce n’est pas réaliste. Ce que ça prend, c’est de la planification, des ressources et de l’efficacité. Malheureusement, Montréal est difficilement gérable. Donc, le vrai problème, il est là.»

La compagnie de Victoriaville qui fabrique les «croque-glaces» a tenu à défendre son produit en affirmant qu’il rend la surface adhérente et prévient les chutes des piétons.

Pour sa part, le responsable du déneigement au comité exécutif, Jean-François Parenteau, a aussi répliqué.

«Premièrement, les "croque-glaces" ne sont pas une bébelle de relation publique, a-t-il assuré. Il s’agit vraiment d’un outil efficace qu’on rajoute sur le terrain pour venir défaire la glace. Présentement, c’est le meilleur à part ce qu’on appelle le ‘’grader’’ ou la niveleuse. Le constat qu’on fait sur les croque-glaces, c’est qu’on ne l’utilise pas de la même façon d’un arrondissement à l’autre. Nous sommes en mode apprentissage. Certains l’utilsent très bien, d’autres ont encore de la difficulté. Il y a de l’ajustement.»

Le «IceEater» à la rescousse du «croque-glace»?

TVA Nouvelles a appris que certains arrondissements montréalais testent une nouvelle machine pour briser la glace sur les trottoirs.

Le «Ice Eater», une invention de Steve Charbonneau et de son père, se vend 35 000 $ l’unité et son fonctionnement est mécanique, contrairement au croque-glace, un rouleau muni de pics, qui est manuellement poussé par un appareil.

M. Charbonneau a testé son appareil mercredi après-midi dans les rues de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en compagnie de cols bleus.

«Notre appareil est muni de trois couteaux qui fonctionnent à 2500 tours par minute qui transforment la glace (jusqu’à quatre pouces d’épaisseur) en neige. Lorsque l’appareil avance sur la glace, ça vient la broyer pour laisser derrière lui un tapis de neige», a expliqué l’inventeur de Mirabel.

En réaction, Jean-François Parenteau ne ferme pas la porte aux nouvelles technologies.

«C’est certain que nous avons de l’ouverture face aux projets pilotes parce que Montréal évolue. Nous sommes ouverts à toutes les solutions qui peuvent améliorer les conditions des trottoirs lors des épisodes de glace», a-t-il dit.