Les agents de la faune ne peuvent pas donner de «tickets»

Les contrevenants peuvent dormir sur leurs deux oreilles: les agents de la faune n’ont pas accès au registre des armes à feu et ne peuvent pas donner de contravention aux délinquants qui refusent de s’y inscrire.

Le gouvernement Legault a pris le pouvoir en octobre dernier, mais vient seulement de réaliser que les agents de la faune n’ont pas les moyens pour vérifier si un chasseur a bel et bien enregistré son arme.

Cette situation étonnante découle d’une loi «mal ficelée» par les libéraux, déplore toutefois la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault mercredi à la sortie du caucus caquiste.

«Le gouvernement libéral a manifestement manqué son coup dans le ficelage de cette loi-là. On apprend aujourd’hui que [les agents de la faune et les policiers] n’ont pas eu les instructions nécessaires, les détails de ce qu’on attend d’eux», a-t-elle ajouté.

La ministre réagissait à la publication sur les médias sociaux d’une directive récente du ministère de la Faune qui ordonne aux agents de ne poser «aucune action juridique» à l’endroit des contrevenants qui n’ont pas enregistré leurs armes à feu. Cette note, affirme qu’il n’existe «aucune entente de collaboration» avec le ministère de la Sécurité publique et que les «modalités d’application de la loi» ne sont pas connues.

«On a des discussions très serrées depuis hier. On voit de quelle façon on peut donner aux agents de la faune les moyens de pouvoir accomplir les pouvoirs qui leur sont dévolus», a-t-elle ajouté. La ministre croit toutefois qu’il faut «clarifier» les prétentions du ministère de la Faune. «Les agents disent que ça prend une entente, mais quand on regarde l’article 9 de la loi, aucune entente n’est nécessaire», a-t-elle dit.

Elle soutient aussi que les agents de la faune manquent de moyens pour faire appliquer la loi. Il est difficile pour eux de savoir si une arme est immatriculée, car «il y a un problème sur les moyens, l’accès au registre, l’accès à internet qui permet de mettre ça en application».

Les libéraux ont rétorqué que c’est le gouvernement Legault qui a envoyé cette directive aux garde-chasses. «Essentiellement, on leur dit de ne pas effectuer les contrôles des armes, malgré qu'ils aient le pouvoir de demander à quiconque le numéro d'immatriculation d'une arme. On leur demande aussi de ne pas vérifier la conformité des armes. Essentiellement, on leur dit : le registre des armes à feu, ce n'est pas important», a dénoncé Saul Polo.

La prochaine grande période de chasse commence en avril avec le dindon sauvage, puis la chasse à l’ours sera ouverte en mai. La ministre Guilbault dit ne pas savoir à quel moment les agents de la faune pourront donner des contraventions.

De son côté, le syndicat des agents de la faune affirme que ses membres n’ont pas accès au système de registre et qu’ils n’ont pas de moyen de vérifier si une arme est bel et bien enregistrée.