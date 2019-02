Olivier Gervais-Courchesne, inspiré par Patrick Huard

Pendant le tournage des «Honorables», Olivier Gervais-Courchesne a passé jusqu’à 12 heures enfermé dans une voiture avec Patrick Huard. «Même passer 12 heures dans une auto avec un de mes bons "chums", j’aurais trouvé ça long, admet l’acteur. Mais avec Pat, c’était fantastique!»

L’interprète de Raphaël, le mouton noir de la famille Dessureaux dans «Les Honorables», s’emballe lorsqu’on lui parle de son expérience de travail avec le réalisateur Louis Choquette et les comédiens Macha Grenon, Sylvain Marcel, Mylène Mackay et Mylène Gaboury.

Mais, plus spécialement de Patrick Huard, Olivier Gervais-Courchesne – qu’on a vu grandir à l’écran dans «L’Auberge du chien noir» et «Ramdam», et qui s’est ensuite éclipsé pendant trois ans, le temps de compléter ses études au Conservatoire d’art dramatique – dira en entrevue qu’il est un collègue hors pair.

«Dans la série, je passe 99% de mon temps avec Patrick. Ce monsieur-là est formidable. Ç’a bien tombé, parce qu’on se ressemble dans nos personnalités. C’est un homme qui a toujours quelque chose à raconter, qui prend le plancher, mais pas trop. Il fait ressortir le meilleur chez les gens. C’est aussi un comédien de grand, grand talent, qui n’en laisse pas une passer, qui est furieusement intelligent, et qui connaît tous les aspects de ce métier. Si quelque chose n’est pas tourné de la bonne façon, il va le remarquer, et on va le travailler jusqu’à ce que ça soit parfait.»

Aussi musicien

Même si son Raphaël – officiellement vendeur automobile, qui joue également du coup de poing dans ses loisirs – entretient un mode de vie peu recommandable dans la fiction écrite par l’auteur Jacques Diamant, Olivier Gervais-Courchesne ne condamne pas son personnage.

«Il est né dans une famille où les deux parents sont juges et ont une morale très établie, explique-t-il. Ce sont des gens très intelligents, très exigeants envers eux-mêmes et leur entourage. Raphaël ne cadrait pas dans ce moule. La discussion avec ses parents est difficile, parce qu’ils posent des jugements sur le comportement de leur fils. Ils sont carriéristes et devant un enfant à problèmes comme Raphaël, ils sont démunis. Lui a voulu s’éloigner de sa famille parce que ce modèle-là ne marchait pas pour lui, et il a peut-être emprunté une avenue moins glorieuse.»

En plus de cumuler les rôles à gauche et à droite dans divers projets, Olivier Gervais-Courchesne, 29 ans, qu’on a récemment vu dans «Clash», est aussi musicien. Auteur-compositeur-interprète, il a déjà fignolé des trames sonores pour des pièces de théâtre, et il travaille actuellement à un premier EP en français.

«Ça se rapproche plus du grunge que du folk, je dirais», décrit-il à propos de son style musical. «C’est acoustique, comme du Nirvana "unplugged", mais qui ressemble moins aux années 90 (rires). Il y a un narrateur dans mes chansons, qui raconte mes peines d’amour, par exemple», ajoute celui qui dit être un grand admirateur de John Darnielle des Mountain Goats, de Lou Barlow et de Stephen Malkmus.

La série «Les Honorables» est présentement disponible sur Club illico.