Jonathan Trudeau s’est livré à une savante analyse chiffrée des annonces du gouvernement Legault sur l’embauche de nouveaux professeurs et la création de nouvelles places en CPE.

Places en CPE

Ce sont 2500 places qui ont été annoncées mercredi. Elles s’ajoutent aux 11 000 octroyés par les libéraux, en plus de 8000 places en garderie en milieu familial qui ne se sont jamais matérialisées.

«Cela fait 21 500 en tout et le gouvernement a dit que les maternelles 4 ans allaient en libérer 50 000, on arrive donc à 71 500 (...) On a besoin d’un "bébé boom" au Québec au cours des prochaines années», a dit Jonathan Trudeau.

Selon lui, 42 000 personnes sur les listes d’attente. «Ça voudrait dire qu’on a 30 000 places libres au cours des prochaines années.»

«Les intentions du gouvernement sont nobles, mais la réalité c’est qu’ils ne savent pas ce que les parents vont choisir (...) Ils veulent être prêts à palier aux différentes éventualités. Ils n’ont pas vraiment le choix.»

Embauche de profs

Le gouvernement Legault a aussi annoncé l’embauche de 3000 enseignants d’ici quatre ans.

Dans un document du ministère de l’Éducation sur la gestion des données sur l’effectif étudiant, on apprend que le nombre de diplômés en enseignement préscolaire et primaire nombre moyen 1384 élèves

«Pour arriver à 5000, il faudrait qu’au cours des 3,6 prochaines années 100% des nouveaux effectifs soient dédiés uniquement au préscolaire (...) Il faut ajouter les départs à la retraite à cela», a détaillé Jonathan Trudeau.

«Il est permis de se demander si les ambitions du gouvernement sont réalistes.»