Palmarès Protégez-vous: quelles sont les meilleures compagnies aériennes?

Quelle compagnie aérienne devriez-vous choisir pour votre prochain voyage? Protégez-vous s’est penché sur la question et a établi son palmarès des cinq meilleurs transporteurs.

Pour y arriver, l’organisme a sondé 2500 voyageurs sur leur expérience en vol, la courtoisie du personnel, la qualité des repas et la propreté des avions en plus de se pencher sur le prix des billets et la ponctualité des vols.

«On voulait vraiment faire un palmarès qui collait sur la réalité des gens, leurs préoccupations», a expliqué en entrevue au Québec matin Clémence Lamarche, chargée de projets pour Protégez-vous.

En tenant compte de tous ces critères, c’est le transporteur néerlandais KLM qui a terminé en tête du classement, notamment en raison de son «personnel très courtois» et de ses vols «assez ponctuels». Viennent ensuite Air France, la compagnie allemande Lufthansa puis, à égalité, Air China et Air Transat.

«Air Transat est la seule canadienne à figurer parmi nos meilleurs choix», a spécifié Mme Lamarche.

À l’inverse, United Airlines et Air Canada se classent parmi les moins bons choix. Il semble que cette dernière fasse «mauvaise figure» notamment au niveau du rapport qualité/prix des billets.

«On a eu plusieurs commentaires négatifs à ce sujet-là. Aussi, plusieurs, plusieurs commentaires de gens qui sont insatisfaits du service en français sur les vols d’Air Canada», commente la chargée de projets.

Sunwing fait également partie des compagnies qui se sont le moins démarquées au palmarès.

«Il y a un gros problème de ponctualité avec Sunwing. Seulement 63% des vols étaient à l’heure sur la période évaluée, donc ça se ressent dans les commentaires des gens», conclut Clémence Lamarche.

Les résultats complets de cette enquête sont disponibles dans la magazine «Protégez-vous» et sur le site Internet de l'organisme.