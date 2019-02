Phillip Danault papa pour la première fois!

L’attaquant des Canadiens de Montréal Phillip Danault est papa! Sa conjointe Marie-Pierre Danault a donné naissance au premier enfant du couple, Phillip-Édouard.

Le numéro 24 du Tricolore s’était absenté de l’équipe, mardi, lors du match contre les Blue Jackets de Columbus pour être au chevet de sa femme qui était sur le point d’accoucher.

«Bienvenue petit Phillip-Édouard. Welcome Phillip-Édouard. We love you so much already» («Nous t’aimons déjà tellement»), a écrit Danault dans une photo Instagram publiée mercredi un peu après midi.

Il s’agit du premier enfant pour le couple qui s’est dit «oui je le veux» l’année dernière.

L'athlète de 25 ans dispute actuellement la troisième saison complète de sa carrière avec le Tricolore après avoir été acquis dans une transaction avec les Blackhawks de Chicago en février 2016. Il a paraphé une entente de trois saisons évaluée à près de 10 millions $ l'été dernier.

Félicitations aux nouveaux parents!