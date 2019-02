Pour une meilleure intégration des personnes handicapées

Déclarée invalide par l’aide sociale au début des années 2000 après un accident, Kareen Healey, 44 ans, assure qu’elle peut aider une entreprise alors que les besoins de main-d’œuvre sont importants.

Diplômée en histoire, Mme Healey a dû faire son deuil de son rêve de devenir enseignante, mais même si son handicap la freine physiquement, elle a beaucoup à offrir.

«J'ai une grande culture générale, puis tout m'intéresse, a-t-elle dit en entrevue à TVA Nouvelles. Donc, je me dis que les entreprises pourraient profiter des gens comme moi pour justement combler leurs besoins en main-d’œuvre et, de cette façon-là, pouvoir nous redonner une bonne estime de nous-mêmes.»

Au cabinet du ministre du Travail, on admet que l'intégration des personnes handicapées passe par plus de télétravail.

Mme Healey demande d'ailleurs à François Legault d'en faire plus pour forcer la main des entreprises à ce sujet.

Se battre pour trouver un emploi

Marc-André Laurier-Thibault, un jeune homme atteint de paralysie cérébrale fraîchement diplômé de HEC Montréal, dénonçait une situation semblable l’année dernière. Il est maintenant directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Savoura.

«Je me sens plus utile. Je me sens plus heureux, a-t-il affirmé. C'est sûr, quand on travaille, c'est évident qu'on se sent mieux à l'intérieur de nous. Ça nous donne de l'énergie aussi. J'ai beaucoup plus d'énergie pour faire ce que j'ai à faire.»

Toutefois, le combat n’est pas terminé pour Marc-André Laurier-Thibault, qui juge qu’il faut parler davantage de cette problématique.