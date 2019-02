C’est tout un chantier, mais un chantier nécessaire, qu’a choisi mercredi d’entreprendre le ministre des Transports François Bonnardel en s’attaquant aux services d’Uber et à la modernisation de l’industrie du taxi.

Le ministre a promis qu’il déposera «dans les prochaines semaines» un projet de loi qui viendra encadrer de façon permanente Uber et l’industrie du taxi.

Même s’il convient que François Bonnardel a été «un peu baveux» dans son énoncé ministériel en lançant une flèche aux libéraux pour leur gestion du dossier, l’analyste politique Jonathan Trudeau estime que sur le fond, le ministre n’a pas tort.

«À part des projets-pilotes, qu’est-ce qu’on a réussi à faire concrètement? Pas grand-chose. Tout le monde est un peu en attente de directives claires, tout le monde est en demandes», souligne-t-il.

Il espère que le gouvernement, plutôt que de restreindre encore davantage l’industrie, l’amènera sur la voie de la modernité en libéralisant le marché.

Son collègue Thomas Mulcair accueille lui aussi d’un bon œil la décision du gouvernement de vouloir mettre de l’ordre dans l’industrie du transport, mais à la différence de Jonathan Trudeau, il souhaite voir le «terrain de jeu» être «nivelé» pour Uber et les taxis.

«Il y a deux fois plus d’Uber à Montréal que de taxis qui on dûment payé [leur permis] et respecté tous les règlements, toutes les assurances et toutes les formations. On va me dire que Uber c’est une société de partage, mais moi je réponds plutôt que c’est une société de piratage», lance-t-il.

