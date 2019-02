La création d’un nouveau Félix de l'Artiste autochtone de l'année par l’ADISQ, est condescendant envers les Premières nations selon Richard Martineau.

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, il a dénoncé ce prix qui ne fait pas de sens.

• À lire aussi: ADISQ: création du Félix de l'Artiste autochtone de l'année

«Quand on écoutait du Kashtin, on n'écoutait pas ça parce que c’était de la musique autochtone. On écoutait ça parce que c’est bon, c’est tout! Ça fait condescendant un peu. ''On va vous le donner votre petit prix!’’ À quand l’Oscar du meilleur acteur Noir? Je pense qu’ils ne seraient pas trop contents les comédiens de recevoir un tel prix. C’est comme la table pour enfants dans les soupers...»

Martineau revient notamment sur une déclaration de Xavier Dolan lors d’un festival de films gais.

«Il avait dit: Je m’excuse, mais je ne suis pas un cinéaste gai, je suis un cinéaste. Il ne voulait pas juste être un réalisateur gai.»

Le commentateur y va même d’une des plus grandes phrases de Martin Luther King.

«J’ai un rêve: que mes quatre petits enfants vivront un jour dans une nation où ils seront jugés non pas sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère.»

«C’est très beau. On va me donner un prix pour mon talent, et non pas pour mon origine. C’est-ce que disait Martin Luther King. Au lieu de vivre ensemble, on vit chacun dans son coin. »

***Voyez l’intégralité de sa chronique dans la vidéo ci-dessus. ***