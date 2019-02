Une escrimeuse victime de discrimination?

Une jeune escrimeuse de 12 ans de la Mauricie, Léa-Marie Vincent, déplore être victime de discrimination puisque sa discipline de prédilection, le sabre, n'est pas représentée aux Jeux du Québec pour les filles.

Les escrimeuses qui participent aux Jeux peuvent prendre part aux compétitions de fleuret et d'épée, mais le sabre est réservé aux garçons, ce qui déplore l'entraîneuse de l'adolescente, François Duguay, qui est aussi la présidente du club d'escrime Les Forgerons de la Mauricie.

«Elle a le droit de participer aux jeux au fleuret et à l'épée, mais pas au sabre parce qu'elle est une fille et que cette discipline-là n'existe pas. On a une jeune fille qui, malheureusement, parce qu'elle est une fille, ne peut pas faire la compétition», a dénoncé Mme Duguay en entrevue à TVA Nouvelles.

L'adolescente ne comprend pas pourquoi elle doit se limiter au fleuret ou à l'épée, elle qui a d'ailleurs remporté la médaille d'or à l'épée le mois dernier lors de la finale régionale des Jeux du Québec en Mauricie.

«Je me sens un peu déçue et mal parce que j'aurais vraiment aimé ça y aller en sabre. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on est moins forte que les garçons», a affirmé Léa-Marie.

Le sabre amène une façon différente de pratiquer l'escrime qui plait à la jeune athlète. «C'est le contraire du fleuret et de l'épée où on doit pointer pour que la lame plie. Avec le sabre, il faut toucher avec le côté de la lame; c'est ce qui vient me chercher», a expliqué celle qui pratique l'escrime depuis 3 ans.

Son père, Dominic Vincent, est tout aussi déçu. «Les filles, c'est "vous pouvez pas parce qu'il n'y en a pas". Il y en a des sabreuses au Québec! Et si on veut faire la promotion du sabre, il faut commencer quelque part. Les jeux du Québec, il y a une bonne occasion là, quant à moi», a-t-il commenté.

Pourtant, les sabreuses sont admises aux Jeux olympiques depuis 12 ans, a fait valoir Mme Duguay. «Ils ont fait l'aménagement suivant: ils éliminent des épreuves par équipe, par roulement selon les armes, pour intégrer le sabre féminin. On discrimine des armes, pas des personnes.»

Les sabreuses semblent peu nombreuses au Québec. Léa-Marie semble être la seule de sa catégorie en Mauricie, mais, pour vivre l'expérience des jeux du Québec, elle est prête à se battre contre les garçons. Elle l'a d'ailleurs fait au cours de la finale régionale, où elle a terminé deuxième, mais son résultat n'a pas été pris en considération.

Mme Duguay est d'ailleurs en pourparlers avec la Fédération d'escrime du Québec pour régler la situation une fois pour toutes. «On espère qu'en 2019, on va tourner la page et instaurer un système qui ne sera pas discriminatoire, ni pour les garçons, ni pour les filles».

En attendant, pour les Jeux du Québec qui se tiendront dans deux semaines, Léa-Marie ne pourra pas participer aux compétitions de sabre, à moins que tous les autres clubs de la province acceptent qu'elle se batte contre les garçons.