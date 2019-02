Une situation «inacceptable» déplorée par le CRTC

Il est évident qu’il y a des pratiques de ventes trompeuses et agressives dans le marché des télécoms au pays, a reconnu le CRTC mercredi.

À l’issue d’un examen de cette question, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) fait le constat que ces pratiques «inacceptables» existent dans tous les types de circuits de vente, des magasins au porte-à-porte, en passant par le téléphone ou par la vente en ligne.

Dans son rapport, l’organisme évoque également ces pratiques sur le marché des fournisseurs de services de télévision.

«Ces pratiques de vente font du tort aux Canadiens et sont inacceptables», a souligné dans un communiqué Ian Scott, président et premier dirigeant du CRTC.

En juin dernier, le gouvernement fédéral a ordonné au CRTC d’enquêter sur les tactiques de vente sous pression, dans la foulée de reportages médiatiques controversés. D'anciens employés de Bell et de Rogers y confiaient avoir sciemment vendu, sous pression de leur employeur, des produits dont les clients n’avaient pas besoin, ou bien avoir menti au sujet de certains services dans le seul but d’atteindre leurs objectifs de vente.

Ces pratiques trompeuses affectent particulièrement les consommateurs les plus vulnérables, précise-t-on d’ailleurs.

Le rapport évoque le cas d’une dame de 82 ans accostée par un représentant commercial à un kiosque de Bell, à Montréal, qui lui a dit qu’il lui manquait seulement une signature pour atteindre son quota avant la fin de son quart de travail.

«Il a certifié à la dame que sa signature ne l’engageait pas dans un contrat et que c’était simplement une confirmation de leur conversation. Quelques jours plus tard, la dame de 82 ans reçoit un appel de Bell dans le but d’obtenir un paiement. La dame a été manipulée par quelqu’un à qui elle croyait pouvoir faire confiance.»

Pourtant, soutient le CRTC, il y a des moyens efficaces de renforcer la protection des consommateurs. En l’occurrence, il est envisagé d’exiger des fournisseurs de services qu'ils offrent des périodes d'essai afin de permettre aux clients d'annuler un service qui ne correspond pas à ce qui leur avait été offert.

On souhaite aussi les obliger à ce que leurs offres et promotions correspondent aux besoins et aux moyens des clients.

De plus, le mandat de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision sera élargi afin d'inclure le traitement de ces plaintes.

Selon un sondage commandé par le CRTC, 40 % des Canadiens estiment avoir été victimes de ce genre de pratiques de vente.

Pour élaborer son rapport, le CRTC a organisé des audiences où il a été possible d’entendre les représentants de plus d’une dizaine de fournisseurs canadiens, dont Bell, Rogers, Telus, Vidéotron, Shaw et Cogeco.

Mesures additionnelles proposées par le CRTC:

- Exiger des fournisseurs de services qu'ils fournissent des soumissions d'avant-vente afin de mieux informer les consommateurs

- Exiger des fournisseurs de services qu'ils offrent des périodes d'essai afin de permettre aux clients d'annuler un service qui ne correspond pas à ce qui leur avait été offert

- Exiger des fournisseurs de services qu'ils s'assurent que leurs offres et promotions correspondent aux besoins et aux moyens des clients

- Élargir le mandat de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision afin d'inclure le traitement des plaintes relatives aux pratiques de vente trompeuses ou agressives