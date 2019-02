Le témoignage du plus haut fonctionnaire fédéral, jeudi, devant le comité de la justice de la Chambre des communes, vient ajouter encore un peu plus de lumière sur la séquence des événements qui ont pavé la voie vers le déclenchement de la tempête SNC-Lavalin à Ottawa.

Michael Wernick a démenti les allégations d’ingérence politique sur l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, tout en révélant qu’il avait eu une conversation avec cette dernière pour lui «donner du contexte» sur la question des accords de réparation.

«Plus ça va, plus je comprends la posture de Jody Wilson-Raybould», indique l’analyste politique Jonathan Trudeau.

Ce dernier rappelle qu’au cours des derniers jours, on a appris que Gerald Butts lui avait parlé, que quatre lobbyistes de SNC-Lavalin ont été voir le chef de cabinet du ministre des Finances Bill Morneau et qu’elle avait reçu du «contexte» du plus haut fonctionnaire de l’État. Elle en aurait ensuite discuté avec le premier ministre Justin Trudeau qui lui a assuré que la décision sur SNC-Lavalin lui appartenait. Quelques semaines plus tard, Jody Wilson-Raybould se faisait reléguer au poste de ministre des Anciens combattants.

«C’est dur de ne pas mettre les pièces du casse-tête ensemble et de commencer à comprendre qu’effectivement, elle n’a pas voulu céder aux pressions et qu’à un moment donné, elle en a eu plein son casque», tranche-t-il.

Même constat pour Caroline St-Hilaire, qui note que la situation «devient de plus en plus claire».

«Quand le plus haut fonctionnaire vient te dire ce qu’il pense, qu’il vient t’expliquer le contexte, ça commence à être une pression. [...] Ça ne prend pas la tête à Papineau. Quand le plus haut fonctionnaire débarque dans ton bureau, ce n’est pas pour te demander du lait dans son café.»

«Moi je suis désolé, mais j’appelle ça une pression, poursuit-elle. Est-ce qu’elle est indue ou pas? Peu importe, elle a reçu quelques messages en peu de temps.»