Après Marwah Rizqy, voilà qu’une autre députée du Parti libéral du Québec (PLQ) critique l’austérité mise en place par son propre parti au cours des dernières années.

La députée de Westmount-Saint-Louis Jennifer Maccarone, qui vient du monde de l’éducation, admet que les compressions sous le gouvernement Couillard ont affecté les services aux élèves.

«Je ne crois pas beaucoup à ça l’autoflagellation. Tu as perdu les élections. De détruire le bilan du mandat que tu as fait avant, ça ne donne plus rien. Peut-être que certains y verront un aveu, une espèce d’honnêteté, mais tu ne gagneras pas avec ça à mon humble avis», a réagi Mario Dumont lors de son commentaire dans Le Québec matin, jeudi.

«Ce qui me frappe surtout, c’est que le Parti libéral est pas mal écartelé entre, à un extrême, ceux qui ont choisi pour se réconcilier avec la population de s’excuser pour ce qui a été fait dans le passé et, à l’autre extrême, quelqu’un comme Gaétan Barrette, hier, qui répond à François Bonnardel sur un ton complètement baveux comme si ceux qui venaient d’être élus c’était une gang de clowns et que le parti libéral était bon.»

«Le Parti libéral se cherche vraiment et dans les deux cas je ne pense vraiment pas que c’est la bonne façon, que ce sont des choses utiles pour se réconcilier avec l’électorat, poursuit Mario Dumont. De descendre ce qui a été fait par Philippe Couillard et Martin Coiteux, c’est absolument inutile comme exercice.»

Selon l’animateur, le PLQ doit retourner à la «base» pour se reconstruire.

«Le peuple ne se trompe pas, la démocratie a parlé. Retourne à la population, prend le temps d’aller faire tes tournées de terrain, d’écouter de quoi les Québécois se plaignent vraiment», conclut-il.

