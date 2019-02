BRP acquiert des actifs de Faster Faster

BRP a annoncé l’acquisition de certains actifs de Faster Faster Inc. (Alta Motors), une entreprise californienne spécialisée dans les motocyclettes électriques.

L’entreprise de Valcourt, en Estrie, a indiqué que cette transaction s’inscrit en ligne droite avec «son intérêt soutenu dans les nouvelles technologies» et les «autres sources d’énergie dans l’industrie des sports motorisés».

Les actifs ont été acquis dans le cadre d’un processus de cession au profit des créanciers, a précisé BRP, par communiqué.

La transaction inclut des propriétés intellectuelles, des brevets et quelques biens d’équipements de l’ancienne entreprise manufacturière et de design de motocyclettes entièrement électriques, a-t-on indiqué.

«Il s’agit pour BRP d’une occasion qui s’ajoute à ses efforts en matière de recherche et développement dans ce champ d’expertise en plein essor. BRP n’a aucun intérêt à reprendre les opérations de Alta Motors et se dégage de toute responsabilité financière», a mentionné l'entreprise.