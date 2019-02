Un citoyen à mobilité réduite de Montréal a remporté sa bataille judiciaire contre Revenu Québec, qui alléguait que sa dépense pour un ascenseur installé dans sa résidence n’était pas déductible d’impôt parce que sa femme pouvait également l’utiliser.

La loi permet aux gens en situation de handicap d’obtenir un remboursement d’impôt lorsqu’ils adaptent leur résidence à leur condition. Le citoyen en question, qui souffre de paraplégie, a dépensé des dizaines de milliers de dollars afin d’installer l’ascenseur chez lui.

Au-delà de la victoire, c’est «l’absurdité» de l’argumentaire de Revenu Québec qui renverse Mario Dumont. L’organisme gouvernemental a plaidé que comme il y avait d’autres gens à l’intérieur de la maison, l’ascenseur n’était pas seulement à l’usage de la personne handicapée.

«Ça sent à plein nez l’absurdité dont Revenu Québec est bien capable, lance Mario Dumont. C’est du gros bon sens. On comprend bien qu’il n’y a pas grand monde qui fait mettre un ascenseur dans sa maison s’il a ses deux pattes.»

La victoire judiciaire a fait sourire Mario Dumont, qui ne peut s’empêcher de savourer les gains de citoyens contre Revenu Québec, au nom de tous ceux qui préfèrent payer plus que leur dû au gouvernement pour «acheter la paix».

«Chaque année, il y a des gens qui ont raison, qui n’auraient pas à payer, et qui vont payer plus que leur dû [à Revenu Québec]. [...] Si tu as une facture de Revenu Québec de 600 $, vas-tu embaucher un avocat à 600 $ l’heure pour qu’il traite ton dossier?», raisonne le commentateur politique.

S’il ne s’agissait pas d’un aussi gros montant, peut-être que ce citoyen aurait fait comme plusieurs autres et encaissé la facture sans rien dire. La vérité, rappelle Mario Dumont, c’est que plusieurs citoyens sont «sans défense».