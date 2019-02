«C’était vraiment un bon prof», dit un élève de l’école des Sentiers

La nouvelle de l’arrestation du professeur d’anglais Raphaël Beaumont s’est répandue comme une traînée de poudre à l’école secondaire des Sentiers, à Québec, qui a rapidement envoyé une lettre aux parents pour les informer de la situation.

Mercredi, la police de Québec procédait à un important coup de filet contre de présumés clients de la prostitution juvénile en arrêtant cinq hommes, dont un jeune enseignant au secondaire.

La diffusion du nom de l’accusé de 24 ans a rapidement résonné entre les murs de l’école secondaire sur l’heure du midi, mercredi.

La directrice Marie-Josée Landry semblait visiblement consternée par cette bombe qui frappe l’école, lorsque rencontrée par Le Journal.

Tout en nous redirigeant vers la commission scolaire, la directrice disait être à informer professeurs, élèves et parents de la situation. D’ailleurs, une lettre expliquant l’arrestation du professeur a rapidement été envoyée aux parents en début d’après-midi.

«Soyez assurés que l’ensemble du personnel est et demeurera vigilant et disponible pour les élèves», indique la directrice dans la lettre. Les parents ont également un numéro de téléphone à leur disposition au cas où un élève serait «touché et qu’il a besoin de suivi ou de soutien».

Beaumont a été relevé de ses fonctions depuis les faits et son nom a été rapidement enlevé de la liste des professeurs des Sentiers.

«Ç’a fait jaser en maudit»

Le nom du professeur était sur toutes les lèvres à la fin des classes alors que tous parlaient en bien de celui maintenant accusé. «Ç’a fait jaser en maudit. On entend juste ça dans les corridors parce qu’il était vraiment connu des élèves», a dit un autre élève de 3e secondaire.

«Il était smatte»

«C’était vraiment un bon prof, il était smatte. Ce n’était pas un prof qu’on faisait chier, c’est un prof qu’on aimait beaucoup», a dit un autre jeune qui avait l’accusé comme professeur d’anglais.

Plusieurs parents venus chercher leurs enfants avaient déjà pris connaissance de la lettre. «L’école a fait ce qu’ils avaient à faire. Je suis contente qu’ils aient réagi tout de suite», a dit Caroline, une professeure de primaire venue chercher son garçon.