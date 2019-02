Décès de l'homme le plus âgé du Canada

Le Dr Robert Wiener, le citoyen le plus âgé au pays, est mort dimanche à l’âge de 110 ans, à Montréal.

Dans son avis de décès, sa famille indique simplement qu’il est décédé «paisiblement» le 17 février.

Dans un reportage de l’Agence QMI qui lui était consacré l’automne dernier, à l'occasion de son 110e anniversaire de naissance, on apprenait que M. Wiener continuait d’être actif et consacrait jusqu’à 30 minutes par jour à faire du vélo stationnaire dans son appartement de Côte-Saint-Luc, une ville liée de l’île de Montréal.

Le principal intéressé affirmait avoir toujours été sportif. Dans sa jeunesse, il jouait au hockey devant chez lui, à une époque où seules les calèches circulaient dans les rues.

Né à Montréal en 1908, Robert Wiener a été élevé au sein d’une famille juive comptant six enfants et établie dans le Mile-End, aujourd'hui un district de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Il a étudié à l’Université McGill où il a décroché un diplôme de chirurgien-dentiste. Plus tard, il est retourné à McGill pour y enseigner.

Il a vu le jour avant la Première Guerre mondiale et avant le naufrage du Titanic, survenu en 1912.

M. Wiener a été marié pendant plus de 70 ans à sa partenaire Ella, qui est décédée il y a sept ans. Le couple a eu trois enfants et plusieurs petits et arrière-petits-enfants.

«Je suis toujours heureux, sauf quand je pense à ma Ella, disait-il l’automne dernier. C’est toujours un aussi gros choc.»

Pour son 110e anniversaire, M. Wiener avait reçu un mot de la part du gardien du Canadien de Montréal Carey Price, mais aussi de la reine Élisabeth et du premier ministre Justin Trudeau.

Les membres de sa famille, conscients d’avoir la chance d’avoir une mémoire vivante au sein de leur famille, le visitaient régulièrement. Selon M. Wiener, le secret pour rester bien accompagné dans la vie était assez simple.

«Juste être gentil avec les autres. Ne pas être méchant. Traiter les gens de la façon dont on aimerait être traité», avait-il conclu, toujours en bonne forme, malgré ses problèmes de vue et de surdité.

Soulignons que l'un de ses frères est décédé à l'âge de 109 ans.