Les fraudes sur internet se comptent par dizaines et même par centaines. Les cibles des fraudeurs, les personnes qui fréquentent des sites comme Badoo, Tinder ou Jasez.ca, sont particulièrement vulnérables.

Visionnez l'épisode dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.

À la recherche de l'âme soeur, elles deviennent des proies faciles pour des arnaqueurs sans scrupules.

Au Service de police de l'agglomération de Longueuil, on dénombre de 50 à 100 arnaques chaque mois, selon l'enquêteure Cécile Lefebvre.

«Le fraudeur fait son enquête (sur sa future victime), il a besoin d'informations pour revêtir la peau dans laquelle la victime va facilement se laisser tomber. Si elle a des désirs, il va avoir les mêmes. Si elle a un emploi, ça va toujours être son rêve d'être dentiste, par exemple, lui aussi».

Marc Soulières a fait une vingtaine de victimes à lui seul pour des fraudes s'élevant à plus de 10 000 $.

Il a fini par plaider coupable au palais de justice de Longueuil le mois dernier. Il doit recevoir sa sentence ce printemps.

Pour se disculper, Marc Soulières a dit au juge qu'il avait des problèmes d'alcool, de drogue et de jeux et qu'il dépensait plus de 3000 $ par mois.

Il a ajouté qu'il avait des remords. Pas pour ses victimes, mais pour sa famille, notamment son père et sa mère chez qui il résidait.

L'émission «J.E.» a retrouvé quelques-unes des victimes de Soulières. Des femmes qui ont honte de s'être fait prendre.

«Tu te fais flouer c'est frustrant et comme si ce n’était pas assez, tu te fais pointer du doigt», de dire Jacynthe (nom fictif), une victime.

Marc Soulières parvenait à établir un lien de confiance dès la première rencontre même devant des femmes méfiantes.

Après deux mésaventures sur des sites de rencontre, Jacynthe qui est toujours célibataire, a dit que ça pourrait lui arriver encore de tomber dans les filets d'un beau parleur et se faire frauder.

Sa mère a songé au suicide

«La honte a amené ma mère à nous dire qu'elle voudrait se suicider si les gens de son entourage savaient ce qu'elle a vécu». Celle qui parle ainsi est Johanne (nom fictif) dont la mère a succombé à un «charmeur» africain, peut-être même à un réseau de fraudeurs. La dame âgée a transféré plus de 47 000$ à son fraudeur.

Celui-ci se terrait dans un site qui se dit québécois, «Jasez.ca».

Le statut social n'a rien à voir dans le choix des victimes.

«Lorsqu'un arnaqueur cible quelqu'un, il va trouver toutes les informations sur internet et là tu deviens sa cible préférée. Si on n’a rien pour nourrir l'arnaqueur, on a moins de chances de se faire arnaquer», dit la policière Cécile Lefebvre.

De l'affection s.v.p.!

Le manque d'affection, presque toutes les victimes en souffrent, constate Cathy Tétreault, directrice générale du Centre Cyber-aide, l'organisme qui sensibilise la population à une utilisation sécuritaire d'internet.

«L'humain a besoin d'amour, c'est essentiel au bonheur et si ces femmes-là sont seules ou divorcées, elles sont encore plus vulnérables», dit Mme Tétreault.

Si les victimes tardent à porter plainte à la police, c'est aussi parce qu'elles ont peur.

«On peut voir des femmes qui vont envoyer des photos osées même si elles sont plus âgées. Quand elles s'aperçoivent que c'est un leurre, elles se demandent, si je dénonce le monsieur, ça se peut qu'il partage mes photos».

Pour se mettre à l'abri, il faut revoir ses paramètres de sécurité. Mathieu Roy, chroniqueur technologique, dit qu'il faut être vigilant et plus discret sur Facebook.

«On peut croiser des données ensemble. J'ai votre nom de famille, j'ai une photo de vous, je n'ai qu'à aller sur Facebook pour trouver des informations que vous n'avez pas mises sur Tinder».

«Une plate-forme comme Facebook c'est une mine d'or. Je sais où vos travaillez, où vous êtes allés à l'école, en vacances, peut-être même le nom de certains membres de votre famille. C'est facile d'aller chercher une tonne d'infos sensibles», a-t-il dit.