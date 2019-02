Des locataires menacés par des tonnes de neige et de glace

Les locataires d'un immeuble de 24 logements de Rawdon, dans Lanaudière, ne dorment plus sur leurs deux oreilles depuis quelque temps en raison de la présence de neige lourde sur la toiture.

Quelque 208 tonnes de glace et de neige recouvrent le toit de leur immeuble. Ils ont fait part de leurs inquiétudes à leur propriétaire, qui continue de faire la sourde oreille.

«Là, il commence à y avoir des fissures. On a peur. Ça fait quatre nuits que je ne dors pas. J'aimerais ça, dormir!"», implore une des locataires, qui dit entendre des bruits et des craquements à l’intérieur de son logement.

Le directeur général de la Ville de Rawdon, François Dauphin, confirme avoir envoyé une équipe de pompiers pour évaluer la situation.

«Si on s'aperçoit que la situation s'aggrave dans les jours à venir, par exemple, si on s'apercevait que le mur bouge, comme c'est déjà arrivé, et bien à ce moment-là, par la loi de la sécurité publique, j'aurais le droit de demander aux gens d'évacuer», explique M. Dauphin.

Le propriétaire de l’immeuble a refusé les demandes d’entrevue de TVA Nouvelles.

