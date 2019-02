En rémission, il se rase les cheveux pour une bonne cause

Un adolescent de 15 ans qui a perdu ses cheveux lors de ses traitements contre la leucémie se les fera raser, cette fois volontairement, pour amasser des fonds pour Leucan et le Manoir Ronald McDonald, dans le but de redonner au suivant.

Florent Anctil a toujours eu les cheveux particulièrement longs durant sa jeunesse, mais il les a perdus à l’automne 2017, à cause des traitements qu’il a dû subir pour enrayer une leucémie.

Depuis, ses cheveux ont repoussé et il est en rémission.

Durant sa maladie, l’adolescent de Lac-au-Saumon, près d’Amqui dans le Bas-Saint-Laurent, a bénéficié de l’aide de Leucan et a dormi plusieurs nuits au Manoir Ronald McDonald.

Services précieux

Il habite à 450 km de Québec, où il a dû se rendre plusieurs fois pour recevoir des soins.

«Chaque soir, ça coûtait 10 $ pour une chambre, c’était pas mal utile en termes de prix. S’il ne restait plus de place au Manoir, on allait à l’hôtel et ça coûtait 140 $ ou 150 $. Aussi, on était juste à côté de l’hôpital, ce qui était un avantage», dit Florent Anctil.

Sa mère, Joanne Poirier, se souvient que ces deux organisations ont mis un baume sur les difficultés auxquelles ils ont fait face en raison des problèmes de santé de l’adolescent.

Tête à prix

«Il y a aussi la massothérapie, c’est gratuit pour les enfants à l’hôpital. Juste ça, ça vaut de l’or. Lorsqu’ils (les jeunes malades) reviennent d’une ponction, c’est dur pour eux. Avec la massothérapie, souvent, ils s’endorment», indique sa mère.

Florent Anctil a décidé, avec d’autres élèves de son école, de mettre sa tête à prix jeudi et d’amasser de l’argent pour redonner au suivant.

Le défi cadre aussi dans un projet scolaire en entrepreneuriat.

«Ça ne me dérange pas énormément de faire ça», dit celui qui dit ne pas avoir trop souffert d’avoir perdu ses cheveux lors des traitements. Il ne les a pas coupés depuis.

«C’est surtout que je veux essayer d’amasser le plus d’argent pour redonner», ajoute Florent Anctil.

Il ne s’est pas fixé d’objectif financier, mais il dépasse déjà les 2500 $. Il a reçu des dons de personnes qu’il ne connaît pas.

«Plein de gens connaissent cette réalité-là ou bien sont passés par là. Ils savent que 10 $ peuvent faire la différence», dit le jeune qui poursuit à mi-temps son secondaire 4 cette année.

Leucan salue son geste. «C’est inspirant pour les jeunes qu’il a côtoyés, mais aussi c’est beau de voir le fait qu’il a apprécié les services de Leucan et qu’il est reconnaissant, à tel point qu’il veut redonner. C’est un geste rempli d’espoir», a dit Nathalie Matte, directrice provinciale, développement philanthropique pour Leucan.