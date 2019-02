«Fake news»: l’histoire qui devait mal faire paraître Trump

L’histoire de cet adolescent de 16 ans qui poursuit pour 250 M$ le Washington Post fait grand bruit aux États-Unis et Richard Martineau, dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, a voulu décortiquer ce «fake news» qui risque d’affecter la crédibilité de l’un des plus grands quotidien américain.

«Nicholas Sandmann fait partie d’une école catholique et il était allée manifester à Washington contre l’avortement. Ce n’est peut-être pas votre position, mais il a le droit. Il s’est retrouvé devant un autochtone, ça été filmé, il avait un sourire narquois. On a dit qu’il avait insulté l’autochtone, qu’il lui avait dit des choses racistes. Finalement, on s’est rendu compte, que ce n’est absolument pas ça. Le jeune était très stoïque, n’a insulté personne. C’est la petit gang de jeunes catholiques qui se sont fait insulter par un groupe d’afro-américains racistes anti-blancs qui leur criaient après.»

Parce que le jeune portait une casquette MAGA, Make America Great Again, on l’a associé à Donald Trump, précise le chroniqueur.

«Le Washington Post a roulé pendant des jours là-dessus en disant: ''regardez ça, la jeunesse de Trump ce sont des jeunes racistes!'' Et finalement, ça s’est déboulonné totalement!»

Cette histoire, devait faire mal paraitre Donald Trump, s’est complètement effondrée.

***Voyez la chronique intégrale de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus. ***