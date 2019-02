Débordés, des entrepreneurs en déneigement appellent à l'aide

Avec l'hiver que l'on connaît, des entrepreneurs en déneigement commencent à être à bout souffle. Ceux qui ont des contrats forfaitaires avec Transports Québec viennent de s'adresser au ministère afin d'obtenir une compensation financière.

Un entrepreneur responsable de l'entretien d'une partie des routes du comté de Champlain, en Mauricie, fait valoir que ses heures de travail ont explosé et, en conséquence, les frais de réparation de la machinerie.

Les coûts pour les abrasifs sont aussi en forte hausse.

«Au niveau du soufflage, on a trois fois plus d'heures que normalement à ce jour, et à chaque tempête, maintenant, on doit faire le soufflage parce qu'il n'y a plus de place pour mettre la neige», a expliqué Patrice Bédard de l'entreprise Marcel Guimond et fils.

Lors de l'hiver très neigeux de 2008, Transports Québec avait accordé une rallonge à ses entrepreneurs dans certaines régions, dont la Mauricie, pour compenser le travail supplémentaire.

Les entrepreneurs de la Mauricie avaient ainsi pu se partager 10 millions $ de plus. Le dédommagement représentait environ 4 % de la valeur des contrats.

Environnement Canada note toutefois que les précipitations de neige jusqu'ici ne constituent pas un record. La région de Trois-Rivières a reçu 220 centimètres, ce qui est tout de même plus élevé que la normale.

Les entrepreneurs font toutefois valoir que leurs interventions ne sont pas uniquement justifiées par la neige.

«Il n'y a pas que les précipitations de neige. Il y a également le verglas qui nous influence et aussi le froid», a dit Yvan Grenier, directeur de l'Association des propriétaires de machinerie lourde.

Québec est ouvert à entendre les déneigeurs. «Les entrepreneurs privés font un gros, gros travail cet hiver. On a un hiver extrêmement difficile. On pourra évaluer la situation à la fin de la saison», a indiqué le ministre des Transports, François Bonnardel.