Depuis une semaine, sur le dossier de l’immigration, le torchon brûle entre les libéraux et le gouvernement Legault, qui s’accusent mutuellement pour le départ raté de la commission parlementaire sur la question.

D’un côté, les libéraux accusent le gouvernement de vouloir précipiter les choses et, de l’autre, le gouvernement déplore l’obstruction des libéraux dans le processus parlementaire.

Qui a tort et qui a raison?

«Dans ce cas-ci, il n’y a pas d’urgence objective à vouloir procéder ultra rapidement, note l’ancien député péquiste Stéphane Bédard. Le gouvernement a le fardeau de démontrer qu’il y a une urgence objective et je pense qu’il a manqué de le faire.»

L’analyste montre du doigt l’«inexpérience» du nouveau gouvernement pour expliquer cette presse dans les délais parlementaires. «On a sous-estimé la réaction par rapport au projet de loi et ça donne l’occasion à l’opposition de faire monter la sauce. On le voit, la mayonnaise est en train de prendre et ça, le gouvernement ne veut pas ça, surtout sur un sujet aussi sensible.»

Sur le dossier du projet de loi sur l’immigration, sa collègue Régine Laurent estime que le gouvernement a manqué de pédagogie dans le dépôt du projet de loi, ce qui a permis à l’opposition de fourbir ses armes pour l’attaquer.